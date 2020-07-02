Полицейские в начала митинга выдали митингующим медицинские маски.

Акция в центре Москвы против поправок прошла без задержаний. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что протестовать в центре столицы, на Пушкинской площади, вышло почти 500 человек. Они держали в руках плакаты с лозунгами против политических репрессий и обнуления президентских сроков.

Участвующие в акции гуляли по площади, выкрикивая лозунги. Полиция не задерживала людей, не призывала их разойтись — несмотря на то, что ближе к вечеру на Пушкинской усилили отряды сотрудников МВД и ОМОНа.

Однако полицейские в начала митинга выдали митингующим медицинские маски.

Ранее мы писали, что вместо "Галереи" протесты против поправок в Конституцию растянулись по Невскому.

Видео: Telegram / Autozak LIVE