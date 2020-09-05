Акция "Кормим голубей" снова стартовала в центре Петербурга

У Гостиного двора собралось примерно 80 человек.

В субботу, 5 сентября, у Гостиного двора проходит уже ставшая традиционной акция "Кормим голубей". Активисты поддерживают протестующих в Хабаровске, Белоруссии и выражают солидарность политику Алексею Навальному, проходящему лечение в Германии. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

На этот раз на акции собралось около 80 человек. Сотрудники полиции объявили о незаконности мероприятия и возможности задержаний.

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Фото: Piter.TV