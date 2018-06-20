Акция "Георгиевская ленточка" стартует у Московского вокзала 24 апреля

В Петербурге полных ходом идет подготовка к проведению 74-й годовщины Победы.

В Петербург идет подготовка к проведению 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. О подготовительных работах рассказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Уже завтра, 20 апреля, в Петербурге пройдут субботники. На них в порядок приведут и городские мемориальные кладбища. После этого, в среду, 24 апреля, около Московского вокзала начнется акция "Георгиевская ленточка".

С 1 по 5 мая Санкт-Петербургский политехнический университет проведет в Карелии военно-патриотический слет. Цветы на Пискаревском мемориальном кладбище возложат 8 мая.

Ранее на Piter.TV: В параде на Дворцовой примут участие 30 единиц авиационной техники.

Фото: Piter.TV