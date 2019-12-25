Акциониста арестовали на 15 суток за акцию на Лубянке в образе Иисуса Христа

Тверской районный суд Москвы признал Крисевича виновным в неповиновении требованиям полицейским.

Акциониста Павла Крисевича арестовали на 15 суток за акцию на Лубянке в образе Иисуса Христа. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Отметим, что 5 ноября напротив здания ФСБ активиста привязали к кресту и подожгли специальной жидкостью, которая горит при температуре в 40 градусов - она неопасна для человека. Под крестом горела груда якобы политически мотивированных уголовных дел.

Тверской районный суд Москвы признал акциониста виновным в неповиновении требованиям полицейским. Сотрудники в протоколе отметили, что молодой человек отказался слезать с креста, поэтому его повезли в автозак. Крисевич рассказал, что один из полицейских ударил его по голове одной из не сгоревших папок с якобы уголовными делами. Акционисту понадобилась медпомощь, его доставили в травмпункт.

Ранее ФСБ обвинила лидера "Левого сопротивления" в оправдании терроризма.

Видео: YouTube / Agent 89501