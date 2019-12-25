Комплекс петербургского завода "Комат" продадут на аукционе

Торги назначены на 14 октября.

В Петербурге выставлен на торги имущественный комплекс завода "Комат", расположенный на улице Профессора Качалова. Как рассказали в пресс-слубе Фонда имущества города, аукцион назначен на 14 октября.

Комплекс включает в себя пять земельных участков общей площадью более 2 га со зданиями и сооружениями площадью 11 тысяч квадратных метров. Отмечается, что территория завод находится в зоне промышленных предприятий, сложившейся еще в XIX веке в период промышленного роста. Исторически эти промышленные "полосы" растянулись вдоль рек и Обводного канала. Рядом с территорией имеются выезды на крупные автомагистрали города, кроме того, до 2024 года вдоль улицы Профессора Качалова планируется построить еще и восточный скоростной диаметр.

Земельные участки считаются многофункциональной зоной, объекты могут стать производственными, общественно-деловыми или складского назначения.

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