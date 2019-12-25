Дело в том, что в Китае должны были построить завод Tesla.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что акции Tesla упали на 17% из-за эпидемии коронавируса в КНР. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Известно, что в настоящее время акции достигли показателя в $704,11. Агентство Reuters считает, что причиной резкого спада является котировки реакции рынка на коронавирус в Китае.

Дело в том, что в Китае должны были построить завод Tesla. Как оказалось, договор был подписан в далеком 2018 году. Напомним, что штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто.

Ранее мы сообщали о том, что Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса.