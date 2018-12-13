Академия парусного спорта Петербурга выразила соболезнования близким погибшего виндсерфингиста

В минувший вторник, 28 мая Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга выразила соболезнования родным и близким Артема Акимова, погибшего накануне в акватории Финского залива. Ему было 18 лет, в роковой понедельник спортсмен школы "Крестовский остров" находился на тренировке.
"Все работники школы запомнят его как доброго, позитивного, открытого и отзывчивого парня и настоящего фаната парусного спорта", - отметили в Академии.
В Академии парусного спорта он занимался под руководством тренера Ивана Петрова. Спортсмен представлял свой город и страну на чемпионатах мира и Европы.
Фото: sailing-academy.ru
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