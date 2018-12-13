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Академия парусного спорта Петербурга выразила соболезнования близким погибшего виндсерфингиста
Сегодня, 12:12
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arteliseev

Академия парусного спорта Петербурга выразила соболезнования близким погибшего виндсерфингиста

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В городском Яхт-клубе называют Артема Акимова одним из самых талантливых виндсерферов своего поколения.

В минувший вторник, 28 мая Академия парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга выразила соболезнования родным и близким Артема Акимова, погибшего накануне в акватории Финского залива. Ему было 18 лет, в роковой понедельник спортсмен школы "Крестовский остров" находился на тренировке. 

"Все работники школы запомнят его как доброго, позитивного, открытого и отзывчивого парня и настоящего фаната парусного спорта", - отметили в Академии.

В Академии парусного спорта он занимался под руководством тренера Ивана Петрова. Спортсмен представлял свой город и страну на чемпионатах мира и Европы. 

Фото: sailing-academy.ru

Теги: метеор, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

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