Академик рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса

Эксперт раскрыл сценарии вакцинации населения в РФ от коронавируса.

Академик РАН рассказал о "военном" сценарии вакцинации от коронавируса. По мнению эксперта, в России существует вероятность нескольких сценариев распространения вакцин от COVID-19. Об этом специалист Сергей Колесников заявил журналистам "Парламентской газеты".

Ученый уточнил, что одним из вариантов вакцинации населения может являться "военный". По данному варианту правительство РФ может пойти, если в стране будет зафиксирована высокая смертность и зараженность населения от инфекции. В данном случае первую разработанную вакцину начнут получать не все россияне, а только лица, находящиеся в зоне риска.

Сергей Колесников заметил, что данный сценарий не считается традиционным способом решения пандемии. Плюсом его реализации является то, что вакцинация может начать проводиться уже осенью или перед зимой сезона 2020-2021 годов. При традиционной вакцинации медики будут выбирать самую конкурентоспособную вакцину из всех имеющихся вариантов. Ученым придется произвести около 70 млн доз вакцины, чтобы обеспечить ими жителей страны. В этом случае массовая вакцинация может быть отложена на более поздний срок.

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