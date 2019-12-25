"Проблема сойдет на нет" к середине июня.

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России. Об этом специалист из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова рассказал в интервью журналистам программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1". Александр Чучалин заметил, что медики наблюдают у COVID-19 определенный цикл. Вспышки инфекции напоминают врачам те, которые происходили во время распространения SARS в 2002 году, а также во время эпидемии MERS в 2013 году. Тогда эпидемии продлились около трех с половиной месяцев.

Поэтому давайте считать: март, апрель, май — три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет прокомментировал эксперт

Академик РАН,советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев ранее заявлял о том, что при благоприятном сценарии эпидемия коронавируса в России завершится в июне. О победе над инфекцией медики заговорят тогда, когда будет разработана вакцина.

Названы сроки окончания пандемии коронавируса.