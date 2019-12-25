Массовые заражения могут прекратиться через 6-7 месяцев с момента первого инфицирования.

Названы сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом рассказал во время видеоконференции "Московскому комсомольцу" глава отдела арбовирусов НИ центра эпидемиологии и микробиологии Александр Бутенко. Специалист спрогнозировал вероятные сроки завершения массового распространения COVID-19 в мире. Эксперт основывается на данных, полученных во время пандемий SARS и MERS.

Александр Бутенко объявил, что пандемию коронавируса можно сравнивать со SARS и MERS, так как они тоже были полученные человечеством благодаря заражению от животных организмов. И SARS, и MERS закончились примерно через шесть-семь месяцев после регистрации первых случаев заболевания.

Можно предположить, что такая ситуация произойдет с пандемией COVID-19, хотя этот вирус обладает значительно большим потенциалом передачи прокомментировал медик

Врач не исключает, что пандемия коронавируса может завершиться до того момента, как ученые изобретут против инфекции вакцину. Такая же ситуация происходила и с вирусами SARS и MERS.

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