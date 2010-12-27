Пятнадцатый Академический зал Русского музея закроется на месяц

Зал готовится к дню рождения музея в следующем году.

В 2020 году Государственному Русскому музею исполнится 125 лет. Музей уже начал готовиться к своему дню рождения, поэтому зал №15 в Михайловском дворце временно закроется для посетителей, чтобы преобразиться. Об этом сообщила пресс-служба музея.

С 9 октября по 4 ноября в зале проведут плановые работы по циклевке и покрытию лаком полов. Сейчас полотна завешивают тканями, чтобы защитить от обработочных средств для напольного покрытия. Подобный мини-ремонт пройдет и в четырнадцатом зале.

Залы №14 и 15 – самые большие помещения Михайловского дворца, где собраны произведения творцов конца XVIII – первой половины XIX века, Брюллова, Айвазовского, Угрюмова и других.

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Фото: пресс-служба Русского музея