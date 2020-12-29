Air France выполнит серию рейсов из России в Париж

Полеты будут осуществляться из Москвы и Петербурга с 1 февраля по 27 марта.

Авиакомпания Air France запускает серию рейсов из России в Париж (Шарль-де-Голль). Полеты будут осуществляться с 1 февраля по 27 марта 2021 года. Вылеты запланированы из двух столиц – Москвы и Петербурга. Об этом говорится в сообщении генконсульства Франции в Москве в Facebook.

Из московского аэропорта Шереметьево самолеты будут вылетать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Улететь из Петербурга в Париж можно будет по субботам. Каждый прилетающий старше 11 лет должен иметь отрицательный тест на коронавирус, который сдан не более чем за 72 часа до вылета. Без этого документа пассажира не допустят к посадке на рейс.

Перед покупкой билета в генконсульстве посоветовали пассажирам удостовериться в том, что они имеют право на въезд во Францию. В настоящий момент въезд на территорию страны разрешен гражданам Франции и членам их семей, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям людей.

Ранее мы писали, что перелеты между Хельсинки и Петербургом возобновят с 28 января.

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