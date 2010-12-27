Петербуржцы не могут попасть домой из-за забастовки пилотов Air France

Также отменяли рейс из Петербурга в Париж.

Сегодня, 17 апреля, петербуржцы не могли улететь из Парижа из-за забостовок пилотов компании Air France. Об этом сообщает пресс-служба Пулково. Также известно, что рейсы из Петербурга в Париж тоже отменяли. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе Пулково.

Утренний рейс из Петербурга отправился по расписанию, следующий, в 14.45, уже отменили. Причина нарушенного авиасообщения в забастовке пилотов авиакомпании Air France.

Авиакомпания в индивидуальном порядке обзвонила всех пассажиров. Провела с ними соответствующую работу. Все пассажиры были перебронированы на другие рейсы. Тем, кому это неудобно, предложили вернуть билеты. Рассказала пресс-секретарь Пулково Маргарита Потехина

Отмечается, что пилотам Air France уже предложили повысить зарплату, однако они отказались. Французская авиакомпания пообещала поднять зарплату на 2% с постепенным ее увеличением до 5% в течение 3-х лет. Однако пилоты требуют увеличить зарплату на 6%. В связи с этим, 17 и 18 апреля Air France была вынуждена сократить треть рейсов и выполнить только 70% рейсов. Планируется, что следующий этап забастовок пройдет 23 и 24 апреля.

Сегодня Piter.TV сообщал, что в зоне kiss and fly в Пулково можно стоять на пять минут больше.

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