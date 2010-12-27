У Пулково в зонах kiss and fly теперь можно стоять на 5 минут дольше

В суде был решен вопрос и времени бесплатной парковки у Пулково.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области встал на сторону петербургского УФАС, не разрешив "Воздушным воротам Северной столицы" (ВВСС) снова сократить время для бесплатной парковки в аэропорту Пулково до 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Теперь на площадке можно стоять 15 минут.

Отметим, что с июня 2017 года в аэропорту Пулково был сокращен бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне Центрального пассажирского терминала (так называемая зона kiss and fly или "место для поцелуев"), который составил 10 минут вместо прежних 15 минут.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный потратит на "Аэроэкспресс" до Пулково 19 млрд рублей.

Фото: Piter.TV