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Смольный потратит 19 млрд рублей на "Аэроэкспресс" до "Пулково"
Сегодня, 12:44
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nadiputintseva
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Смольный потратит 19 млрд рублей на "Аэроэкспресс" до "Пулково"

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Конкурс планируют объявить во второй половине нынешнего года.

В середине 2018 года Смольный планирует объявить конкурс на заключение концессионного соглашения по реализации железнодорожного сообщения от Витебского вокзала до петербургского аэропорта "Пулково".

Интерфакс сообщает, что правительство Северной столицы планирует выделить на строительство аэроэкспресса 19 млрд рублей.

Стоит отметить, что ранее заместитель председателя Комитета п транспорту Алексей Лавров заявил, что конкурс на создание железнодорожной линии до аэропорта объявят в апреле.

Напомним, Piter.tv писал, что пассажирам "Аэроэкспресса" разрешили бесплатный провоз питомцев и велосипедов.

Фото: архив

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Теги: аэроэкспресс спб , новости спб , пулково , смольный
Категории: Новости СПб

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