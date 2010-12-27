В Петербурге снова перенесли конкурс на строительство аэроэкспресса.

Смольный перенес конкурс на строительство линии аэроэкспресса до аэропорта Пулково. Известно, что планировалось осуществить конкурс до конца октября, но о новых сроках рассказал 26 октября вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на открытии инвестиционного форума.

По словам Албина, до конца года планируется принять решение о проведении конкурса. Напоним, что аэроэкспресс в Санкт-Петербурге хотят запустить на протяжении 10 лет.

Отметим, что перенос сроков возможен из-за внесенных изменений в проект, а также увеличении стоимости. В марте ткущего года вице-губернатор называл сумму в 23,3 млрд рублей. Средства планируется собрать с помощью бюджетного кредита, инвестиционной программы РЖД, городского бюджета и средств компании-концессионера.

Фото: "ВК" - "Aeroexpress"