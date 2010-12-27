Депутат ЗакСа предложил вместо аэроэксперсса более дешевую узкоколейку

Депутат Борис Вишневский предложил для Петербурга дешевую и простую альтернативу аэроэкспрессу. Вместо него парламентарий предложил построить узкоколейную дорогу от метро "Купчино".

Вице-губернатору Петербурга Игорю Албину направили предложение о строительстве узкоколейной железной дороги до станции метро "Купчино" от "Пулково", вместо аэроэкспресса. Помощнику губернатора письмо направил депутат законодательного собрания Борис Вишневский. По мнению парламентария, альтернатива станет более быстрым и дешевым вариантом для города.

Аэроэкспресс может постигнуть судьба ЗСД, инвесторам которого город ежегодно выплачивает из бюджета миллиарды недополученной прибыли Борис Вишневский, депутат ЗакСа

Парламентарий заметил, что предварительная стоимость аэроэкспресса составляет 19,3 миллиарда рублей. Это делает стройку безнадежно убыточной, уверен Вишневский. А недополученная прибыль инвестора будет передаваться из бюджета города. При этом расположение станции аэроэкспресса на Витебском вокзале сделает его неудобным для жителей южной части города.