Пассажирам "Аэроэкспресса" разрешили бесплатный провоз питомцев и велосипедов

Ранее, чтобы взять с собой животное владелец должен был заплатить 100 рублей. За транспортировку велосипеда брали 50 рублей.

Теперь пассажиры "Аэроэкспресса" смогут бесплатно перевозить домашних животных и велосипеды на всех направлениях поездов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании.

Комфорт наших пассажиров – приоритет деятельности компании. Мы упростили правила проезда в "Аэроэкспресс" — пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки. Исполнительный директор "Аэроэкспресс" Валерий Федоров

Ранее владельцам животных и велосипедов необходимо было купить специальный билет, стоимость которого составляла 100 и 50 рублей соответственно.

Не смотря на нововведения, в компании напоминают, что велосипеды и больших питомцев можно провозить только в тамбуре поезда. С небольшими животными, находящимися в специальных сумках, можно оставаться в части состава.

Недавно мы писали, что в Москве аэроэкспресс сбил женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Фото: "Аэроэкспресс"