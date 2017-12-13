В Москве аэроэкспресс сбил женщину

Потерпевшая скончалась на месте.

Трагический случай произошел в Москве в районе Бутырского Вала. Женщина попала под электричку рядом с переходом через железнодорожные пути. Как сообщает информационное агенство "Москва", погибшая и ее спутник перебегали железную дорогу в районе Бутырского вала. Мимо прошел поезд, который зацепил женщину и протащил несколько метров. Информацию уже подтвердили следственные органы:

В 10.20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена рассказала Елена Марковская, представитель управления на транспорте Следственного комитета.

Сейчас на месте уже работает следственная группа. Оперативники опрашивают очевидцев трагедии и пытаются восстановить детали происшествия.