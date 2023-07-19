В Дагестане планируют запустить аэроэкспрессы

Сергей Меликов рассказал о планах строительства в регионе.

Руководство российского региона Дагестан планирует рассмотреть вместе с РЖД вопрос запуска электрических поездов (аэроэкспрессов), которые обеспечат сообщение между единственным на территории субъекта страны аэропортом и двумя городами – Махачкалой и Дербентом. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" рассказал губернатор республики Сергей Меликов.

Параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы мы будем реализовывать наши планы по реконструкции самого аэропорта с созданием современной гостиницы на уровне 3-4 звезд, торгового центра, хороших стояночных площадок, с организацией транспортных перевозок. Сергей Меликов, глава Дагестана

Напомним, что в прошлом году было подписано распоряжение кабинета министров РФ о выделении из федерального бюджета 23 миллиардов рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы. Денежные средства поступят для региона в 2023-2025 годах. На территории местного аэропорта будет создана новая взлетно-посадочная полоса с длиной в 3,2 тысячи метров и шириной 45 метров. Такое обновление позволит объекту принимать самолеты любых типов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости