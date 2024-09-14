Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня

Решение было принято в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства.

Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение было принято в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства. Air Arabia выполняла рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу. Самолеты компании летают из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы.

Ранее мы сообщали, что задержка рейса из Петербурга в Шарм-эль-Шейх составила почти 34 часа.

Фото: airarabia.com