  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня
Сегодня, 11:50
160
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня

0 0

Решение было принято в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства.

Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение было принято в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства. Air Arabia выполняла рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу. Самолеты компании летают из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы.

Ранее мы сообщали, что задержка рейса из Петербурга в Шарм-эль-Шейх составила почти 34 часа.

Фото: airarabia.com

Теги: air arabia, рейсы, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии