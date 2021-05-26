Air France отменила рейс из Парижа в Москву

В компании сообщили о технической причине, связанной с обходом воздушного пространства Белоруссии.

Компания Air France отменила запланированный на сегодня рейс из Парижа в Москву. Об этом сообщает "Новая Газета", опубликовавшая запись одного из пассажиров в самолете.

Борт AF1154 должен был приземлиться в столице России в 15:00. Перед вылетом из столицы Франции пилот по громкой связи сообщил, что у них тет разрешения войти в воздушное пространство страны, а после стало известно об отмене рейса. В Air France подтвердили информацию.

Представители компании уточнили, что отмена рейс "по техническим причинам" связана с обходом воздушного пространства Белоруссии. 25 мая Air France объявила о том, что приостановит полет в воздушном пространстве республики после рекомендаций Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия может ограничить для Запада транзит через республику.

Видео: Twitter / Новая Газета