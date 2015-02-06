Белоруссия может ограничить для Запада транзит через республику

Власти республики призвали западные страны "отрезвиться".

Премьер-министр Белоруссии заявил, что власти республики подготовили различные варианты защитных мер в ответ на санкции со стороны Запада. Об этом информирует "Беларусь сегодня".

В частности, предполагается установить эмбарго на импорт товаров, а также ограничить транзит через республику. Об этом заявил премьер-министр РБ Роман Головченко.

Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию. Роман Головченко, премьер-министр РБ

Однако, по его словам, власти Белоруссии рассчитывают, что западные страны одумаются и отзовут санкции, а также перестанут вводить новые. Головченко посоветовал руководству этих государств "отрезвиться" и прекратить применять против экономики Белоруссии ограничительные меры.

Напомним, 23 мая против ряда компаний республики были введены санкции. В частности, это коснулось запрета на импорт в страну продукции компаний Liqui Moly, Beiersdorf и Skoda Auto.

Ранее Лукашенко прокомментировал отказ стран Запада летать над Белоруссией.

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