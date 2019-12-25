Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии

Запрет на импорт истекает 1 октября 2021 года.

Национальная комиссия Украины запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее подобный запрет был введен апреле 2020 года. Глава Национальной комиссии Украины Валерий Тарасюк заявлял, что Украина должна восстановить импорт после пандемии.

Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года. Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады

О таком решении также заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее в МИД Украины объяснили приостановку авиасообщения с Белоруссией. Глава украинского ведомства назвал это решение "политическим". Оно было принято с целью обеспечить безопасность граждан страны после инцидента с экстренной посадкой рейса авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании.

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