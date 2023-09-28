В компании видят потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию. Об этом заявил ТАСС председатель правления авиакомпании Тони Фернандес.

По его словам, в компании нашли самолеты, которые смогут летать в Россию. Прямо сейчас AirAsia работает со страховыми организациями, решая вопросы оплаты. Первым станет маршрут между Бангкоком и Москвой.

Фернандес подчеркнул, что AirAsia видит высокий потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, лоукостер рассчитывает на взаимный интерес пассажиров.

Ранее мы сообщали, что прямые рейсы запустят из Эр-Рияда в Петербург и Сочи.

Фото: pxhere.com