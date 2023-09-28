Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию. Об этом заявил ТАСС председатель правления авиакомпании Тони Фернандес.
По его словам, в компании нашли самолеты, которые смогут летать в Россию. Прямо сейчас AirAsia работает со страховыми организациями, решая вопросы оплаты. Первым станет маршрут между Бангкоком и Москвой.
Фернандес подчеркнул, что AirAsia видит высокий потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, лоукостер рассчитывает на взаимный интерес пассажиров.
Ранее мы сообщали, что прямые рейсы запустят из Эр-Рияда в Петербург и Сочи.
Фото: pxhere.com
