Фермеры Ленобласти получат больше места для своего товара на полках магазинов

Региональные предприниматели получат поддержку ретейлера X5 Group.

Ретейлер X5 Group намерен запустить 2 проекта в Ленинградской области, которые будут направлены на помощь фермерам и расширение ассортимента товаров местных производителей в магазинах, принадлежащих организации. Как сообщает издание "Деловой Петербург", ссылаясь на президента компании Екатерину Лобачеву, речь идёт об агроагрегаторе и агроконтракте.

Так, агроагрегатор будет отвечать за перевозку фермерской продукции, оформление необходимой документации. Кроме того, он будет предоставлять предпринимателям из 47-ого региона места на складах. В случае агроконтракта будет происходить прямое взаимодействие компании с фермерами.

По словам Лобачевой, X5 Group уже опробовала вышеуказанные проекты в Липецкой и Новосибирской областях.

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Фото: Piter.TV