В двух районах Ленобласти планируют развивать местный туризм

Комитет по культуре и туризму намерен привлечь путешественников современными турбазами, гостиницами, экотропами, усадьбами и музеями Тихвинского и Бокситогорского районов.

С развитием внутреннего туризма в Ленинградской области заметно прибавилось туристов. На данный момент власти Ленобласти поставили цель по увеличению путешественников в Тихвинском и Бокситогорском районах. Эту возможность обсудили представители местных администраций, а также бизнесмены и сотрудники туристической сферы региона.

По словам председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгения Чайковского, туристов в двух обозначенных районов можно привлечь современными турбазами, гостиницами, экотропами, усадьбами и музеями.

В частности, речь на мероприятии шла о природоориентированных и религиозных турах, в концепцию которых вписываются Успенский мужской монастырь, Дом-музей Римского-Корсакова и Введенский женский монастырь (Тихвинский район), а также Антониево-Дымский мужской монастырь, Дымское озеро, музей русской резьбы, усадьбы Лохвицких, Мышецких, "Бережок" и река Рагуша (Бокситогорский район)

Ранее мы сообщили о том, что арендаторам леса в Ленобласти дали отсрочку от платы в основной бюджет до конца года.

Фото: Правительство Ленобласти