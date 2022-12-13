Арендаторам леса в Ленобласти дали отсрочку от платы в основной бюджет до конца года

Постановление касается заготовщиков древесины.

Арендаторы леса в 47-ом регионе, которые занимаются заготовкой древесины, освобождены от уплаты арендных платежей в основной бюджет до конца года. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщает региональный комитет по природным ресурсам.

Мера направлена на поддержание устойчивого развития лесопромышленного комплекса Ленобласти. На данный момент отрасль страдает на фоне экономической ситуации.

Добавим, что лесозаготовка в Ленобласти на данный момент проходит ограниченном объёме. В основном специалисты работают с разовыми заказами на внутреннем рынке, для этого, как правило, необходимы хвойные породы.

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