Агрессивный сотрудник гипермаркета на Таллинском бросил нож в спину коллеги

Пострадавшую с непроникающим ранением увезли в одну из больниц города.

Вечером 24 января в одном из гипермаркетов в Красносельском районе Петербурга произошла ссора между сотрудниками. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Установлено, что в ходе конфликта в магазине на Таллинском шоссе сотрудник бросил в спину коллеги канцелярский нож. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку, вызвав росгвардейцев.

Пострадавшую с непроникающим ранением увезли в одну из больниц города. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV