Агрессивный сотрудник гипермаркета на Таллинском бросил нож в спину коллеги

Вечером 24 января в одном из гипермаркетов в Красносельском районе Петербурга произошла ссора между сотрудниками. Об этом сообщила пресс-служба УВО.
Установлено, что в ходе конфликта в магазине на Таллинском шоссе сотрудник бросил в спину коллеги канцелярский нож. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку, вызвав росгвардейцев.
Пострадавшую с непроникающим ранением увезли в одну из больниц города. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что дочь до смерти избила мать-пенсионерку в квартире на Северном проспекте.
Фото: Piter.TV
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