Аграриям Ленобласти выделили 24 миллиона рублей в рамках программы "Ленинградский гектар"

Заявки рассматриваются до 11 июля.

Со следующей пятницы, 15 мая, в 46-ом регионе стартует второй за 2020 год прием заявок по программе "Ленинградский гектар". Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По словам председателя Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, на проведение конкурса выделено более 3 миллионов рублей. Земельные участки, короче достанутся победителям, располагаются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Всего в рамках программы предоставляется 86 участков и 24 миллиона рублей. Чтобы претендовать на них, необходимо подготовить все необходимые документы и бизнес-план, направив их в Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу до 11 июня. После подачи заявок состоится защита проектов.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти вручили гранты авторам 20 фермерских проектов.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области