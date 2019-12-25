В Ленобласти вручили гранты авторам 20 фермерских проектов

Всего средства на развитие хозяйства получили пять семейных предприятий.

В Ленинградской области подошел к концу конкурс фермерских грантов на 86,1 миллион рублей. Выплату разделили 15 начинающих хозяйственников и 5 представителей семейного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности на гранты "Агростартап", "Начинающий фермер" и "Семейная ферма" подано 128 заявок. Из них лучшими были признаны 20 проектов.

Полученные фермерами средства пойдут на выращивание земляники, овощей, разведение крупного рогатого скота, овец. Семейства, во владении которых есть хозяйственные угодья, займутся разведением молочных коз, кроликов и форели, посадят картофель и овощи.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области