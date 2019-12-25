Аграрии Выборгского района завершили заготовку кормов

В этом году сельскохозяйственные предприятия заготовили 532 тонн сена и 77000 силоса.

В Выборгском районе завершается этап заготовки кормов на зиму. Об объемах заготовленного сена, темпах работ и плановых показателях сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В 2020 году заготовлено 5732 тонн сена, 77000 тонн силоса. По словам руководителя АПК Выборгского района Надежды Литвиненко, объемы заготовки кормов превышают план.

Отметим, с начала 2020 года сельхозтоваропроизводителям были выделены субсидии на сумму 206,7 млн. рублей из бюджетов федерального и регионального уровней на осуществление кормозаготовок и проведение весенне-полевых работ.

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Фото: администрация МО "Выборгский район".