"Эрмитаж-Выборг" представил коллекцию Императорского фарфорового завода XVIII — XXI веков

Особенно новая выставка приглянулась детям.

В пятницу, 14 августа, на территории выставочного центра "Эрмитаж - Выборг" прошло открытие новой экспозиции "Образы природы в произведениях Императорского фарфорового завода XVIII — XXI веков". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Одними из первых выставку посетили представители Эрмитажа, Императорского фарфорового завода, областного правительства и муниципальных властей. С видеообращением из Петербурга к присутствующим обратился Михаил Пиотровский.

Руководитель главного музея культурной столицы особо подчеркнул, что выборгский филиал начал работать одним из первых после отмены ограничений и продолжает привлекать внимание ценителей искусства даже несмотря на трудности эпидемии.

Выборжцы всегда с нетерпением ждут открытия каждой экспозиции. Ее особая ценность в том, что она дает нам возможность насладиться уникальными шедеврами в непростое время, связанное с коронавирусом. отметил первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович

Всего в экспозицию вошли свыше 200 фигурок, тарелок, ваз и других изделий Императорского фарфорового завода. Экспонаты собраны с момента основания предприятия 1744 году до нашего времени. Среди них можно отыскать объекты из десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, Охотничьего сервиза времен правления Екатерины Великой и советские образцы.

По наблюдениям директора ВЦ "Эрмитаж - Выборг" Александра Костенко, каждый третий посетитель выставки – ребенок. Для юных искусствоведов выпущен также каталог "Образы природы в произведениях Императорского фарфорового завода XVIII – XXI веков" с иллюстрациями.

Экспозиция открыта до 10 октября.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО