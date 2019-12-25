Аграриев Выборгского района наградили за высокие достижения в области сельского хозяйства

Предприятия и фермеры Выборгского района внесли большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ленобласти.

11 декабря прошла торжественная церемония награждения передовиков сельскохозяйственного производства. Среди лучших – представители Выборгского района.

Почетным дипломом Законодательного собрания ЛО отмечен лучший рыбовод Выборгского района рыбоводного предприятия "Акватория" Леонид Чебасов. Звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" удостоены начальник отдела кадров ООО СП "Смена" Галина Смирнова (Красноселькое сп) и ведущий специалист МКУ "Дирекция по АПК и РК" Валентина Русских.

Заслуженные награды, золотые медали, получили МО "Первомайское сельское поселение" - за развитие сельских территорий, и СПК "Поляны" - за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства по итогам агропромышленной выставки "Золотая осень-2020".

В мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил важность сельского труда, выразил благодарность аграриям за высокие результаты, которые удалось достичь несмотря на непростой период в условиях пандемии для отрасли, и пообещал своевременную поддержку.

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко, отметив большой вклад наших предприятий и фермеров в развитие агропромышленного комплекса Ленобласти, сообщила, что в 2020 году объем валовой продукции района составил порядка 11 млрд рублей от общего показателя в регионе, что на 6% больше прошлого года. Также она подчеркнула, что на выборгских сельхозпредприятиях производится 40% яйца, 55% рыбы от общего объема по области.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти проводят народный опрос о будущем велоинфраструктуры региона.

Фото: администрация МО "Выборгский район"