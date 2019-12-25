Аграрии Выборгского района обсудили с губернатором планы на весну

Хозяйства уже успели увеличить показатели производства за 1 квартал.

Во вторник, 7 апреля, руководители АПК Выборгского района представили план проведения весенне-полевых работ. Сельхозпроизводители выразили готовность жителей Ленобласти продуктами питания в условиях борьбы с коронавирусом. Вопросы рассмотрели в рамках онлайн-заседания с губернатором региона Александром Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В мероприятии приняли участие глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его первый заместитель Владимир Рошкович, руководитель АПК Надежда Литвиненко, руководитель СПК "Поляны" Магомед Рамазанов и гендиректор АО "Птицефабрика Роскар" Роман Смирнов.

Глава региона пообещал, что, несмотря на эпидемию, аграрии получат финансовую поддержку в полном объеме. Так, было отмечено, что в 1 квартале текущего года средства, выделенные на развитие сельского хозяйства, превысили прошлогодние показатели на 500 млн. рублей. В 2019 году сумма составила около 1,8 млрд рублей.

По словам Надежды Литвиненко, Выборгский район готов к проведению полевых работ. Площадь посева в 2020 году составит 1929,5 га. Кроме того, хозяйства проведут обработку территорий. Работы по избавлению от борщевика будут проводиться на площади 80 га, известкование кислых почв – на площади 625 га.

Представители АПК также представили отсчет по работе за 1 квартал. По сравнению с прошлым годом, выросли такие показатели, как производство молока (на 11%), яиц (на 1,5%). По состоянию на 1 апреля, СПК "Поляны" увеличила производство мяса на 16%.

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