Агния Кузнецова пошла ради замужества ва-банк

Своему будущему мужу она поставила жесткое условие: или свадьба, или расставание.

Российская актриса театра и кино Агния Кузнецова стала гостей очередного выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия-1". В разговоре с ведущим Борисом Корчевников артистка рассказала о своей личной жизни.

После развода родителей Агния не хотела связывать себя узами брака и вообще не верила в любовь. В этом ее смог переубедить сокурсник по Щукинскому училищу Леонид Бичевин. Правда, отношения, которые длились шесть лет, актриса вспоминает как кошмар.

Когда Агния и Леонид окончательно расстались, девушку накрыло чувство полнейшего одиночества. Она бродила по городу и завидовала тем, у кого есть дом и семья. Актриса призналась, что в тот момент ее посещали самые страшные мысли уйти из жизни. Она очень хотела семью и детей, однако не знала, как нужно себя вести, чтобы на ней женились.

Переломный момент в личной жизни актрисы произошел через два года, когда на съемках фильма "Все умрут, а я останусь" режиссер Валерия Гай Германика познакомила ее с партнером по "Танцам со звездами" Максимом Петровым.

К тому времени танцор уже несколько лет жил в Исландии, но Агнию это не смутило. В начале отношений она решила пойти ва-банк и поставила жесткое условие: "Или ты на мне женишься, или мы с тобой не будем встречаться".

Петров тогда уехал в Исландию и мог не вернуться. Однако через пять месяцев после знакомства Агния и Максим поженились. Через четыре года, в декабре 2019 года, у пары родился ребенок.

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Фото: кадр из программы "Судьба человека" на "России-1"