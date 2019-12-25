Певица Манижа выходит замуж за режиссера Ладо Кватания

Радостную новость певица сообщила в своем Instagram.

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021", объявила подписчикам в Instagram радостную новость. В сторис она заявила о скором замужестве.

Я сказала "да". Написала певица на фотографии

На безымянном пальце у артистки можно заметить обручальное кольцо. При этом лицо жениха Манижа закрыла стикером.

Как стало известно изданию Life, избранником 30-летней знаменитости стал режиссер Ладо Кватания. Он работал с певицей над созданием ее номера для "Евровидения".

Ранее мы писали, что муж Собчак сыграл женскую роль в своем спектакле "На всякого мудреца".

Фото: Instagram / manizha