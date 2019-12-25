Певица Манижа выходит замуж за режиссера Ладо Кватания

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021", объявила подписчикам в Instagram радостную новость. В сторис она заявила о скором замужестве.
Я сказала "да".
Написала певица на фотографии
На безымянном пальце у артистки можно заметить обручальное кольцо. При этом лицо жениха Манижа закрыла стикером.
Как стало известно изданию Life, избранником 30-летней знаменитости стал режиссер Ладо Кватания. Он работал с певицей над созданием ее номера для "Евровидения".
Ранее мы писали, что муж Собчак сыграл женскую роль в своем спектакле "На всякого мудреца".
Фото: Instagram / manizha
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