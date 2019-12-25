Муж Собчак сыграл женскую роль в своем спектакле "На всякого мудреца"

Постановка шокирует публику и вызывает восторг.

В октябре в Театре Наций состоялась премьера спектакля "На всякого мудреца" Константина Богомолова. Накануне режиссер сам появился на сцене в женском обличье. Вместо Марины Зудиной он сыграл богатую вдову, барыню родом из купчих Софью Игнатьевну Турусину.

Сегодня и более никогда сыграю Турусину. Написал режиссер у себя в Instagram

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения Александра Островского. Богомолов переосмыслил классику и отошел от привычных канонов традиционного театра. Постановка шокирует публику и вызывает у нее восторг.

О том, почему Богомолов решил надеть на себя женский наряд, не сообщается. Известно, что Зудину вывели из спектакля. Вместо нее Турусину будет играть Игорь Миркурбанов.

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Фото: Instagram / konbog75