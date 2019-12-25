Звезда "Содержанок" Любовь Аксенова собрала груду мусора на своем балконе

Актриса рассказала, что это был социальный эксперимент.

Звезда сериала "Содержанки" Любовь Аксенова в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала о социальном эксперименте, который она провела в 2018 году.

На днях в сеть попала фотография, на которой актриса лежит в груде мусора на собственной кухне. Аксенова заявила, что это не болезнь и не навязчивый страх выходить на улицу во время пандемии. Звезда пояснила, что очень переживает за экологию, поэтому решила посмотреть, сколько она и ее супруг выкидывают пластика.

Больше года актриса копила пластиковые отходы, тщательно их мыла, высушивала и складывала на балкон. Через 400 дней, когда хранить мусор было уже негде, Аксенова с мужем вытащили все с балкона, сфотографировали и отправили на переработку. Актриса поблагодарила супруга за терпение и помощь в сортировке многочисленных бутылок и контейнеров.

"Я верю, что человечество в любом случае придет к решению этой проблемы. Иного выхода просто нет. Однако пока, важно делать все, что в наших силах для того, чтобы сохранить то место, в котором мы живем", - заявила Любовь.

Ранее мы писали, что Павел Деревянко на полгода впал в депрессию из-за роли стриптизера.

Фото: Instagram / im_lyubovaksenova