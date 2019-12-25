Фигурантке административного дела грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Аглае Тарасовой смягчили статью за участие в незаконной акции и отпустили из полиции в районе Западное Дегунино. Об этом журналистам ТАСС сообщил адвокат из правозащитной организации Алексей Прянишников. Юрист уточнил, что ранее артистку задержали в центре Москвы.

Сейчас Аглая на свободе. Ей в итоге составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил митинга, шествия или пикетирования"). По ней грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей Алексей Прянишников, адвокат

Ранее правоохранительные органы заявляли, что в отношении Тарасовой будет заведен административный протокол из-за нарушения части 6.1 статьи 20.2 КоАП. Ее подозревали в участии в незаконном шествии, которое повлекло за собой помехи для функционирования объектов жизнеобеспечения. Однако позже полиция составила протокол по более "мягкой" части статьи. Со среды материалы дела в отношении актрисы фильмов "Лед" и "Лед 2" находятся на рассмотрении в Тимирязевском районном суде столицы.

Московское МВД отчиталось о количестве задержанных на вчерашней акции протеста.

Фото: Piter.tv

