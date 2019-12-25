Агент Смольникова опроверг слухи о срыве переговоров с "Зенитом"

Контракт защитника с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова, Александр Маньяков, в интервью изданию "Спорт-Экспресс" прокомментировал информацию о переговорах с клубом по новому контракту. По слухам, он запросил бонус в размере 1 миллиона евро и получил отказ от руководства сине-бело-голубых.

Могу сказать одно - это неправда. И все стороны, которые участвуют в процессе переговоров, об этом знают. Александр Маньяков, футбольный агент

Напомним, в это межсезонье "Зенит" вел переговоры с Игорем Смольниковым о продлении контракта. Защитник в конце июня 2020 года станет свободным агентом. Смольников в нынешнем сезоне РПЛ провел восемь игр и отметился одной голевой передачей.

Ранее стало известно, что Игорь Смольников может продолжить карьеру в США.

Фото: fc-zenit.ru