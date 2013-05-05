Агата Муцениеце начинает "Новую жизнь" в российской адаптации немецкого сериала

Премьера состоится в 2022 году на СТС и онлайн-сервисе more.tv.

Телеканал СТС, онлайн-сервис more.tv и кинокомпания Art Pictures Vision запустили в производство 8-серийную молодежную драму "Новая жизнь". Это российская адаптация немецкого сериала Wild Republic. Главную роль в проекте исполняет Агата Муцениеце.

В центре сюжета – эксперимент соцработника Риты, которая решает перевоспитать юных правонарушителей, организовав экстремальный поход. Он неожиданно прерывается известием об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд, решают убежать в горы, взяв Риту в заложницы. На поиски группы отправляется муж Риты, даже не подозревая, что ему предстоит узнать о любимой женщине и их браке.

Кроме Муцениеце в сериале снимаются Макар Запорожский, Павел Табаков, Александр Робак и другие актеры. Премьера состоится в 2022 году на СТС и онлайн-сервисе more.tv.

Ранее мы писали, что продолжение сериала "Универ" выйдет на ТНТ 6 декабря.

Фото: пресс-служба СТС