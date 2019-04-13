Афтерпати спектакля о любви на СВО в Петербурге закончился уголовным делом

Поэтесса Бильченко лично написала заявление, а среди свидетелей оказалась вдова Героя России.

В ночь на 12 апреля в арт-кафе на Сытнинской улице полиция задержала 28-летнюю жительницу Тихвина после конфликта во время творческого вечера. Инцидент произошел после спектакля поэтессы Евгении Бильченко, известной резкой сменой взглядов после поездки на Донбасс.

Как пишет "Фонтанка", бывшая студентка Бильченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала выкрикивать лозунги в поддержку Украины. На кадрах из заведения видно, что даже во дворе кафе девушка продолжала повторять провокационные фразы в ожидании полиции. В отделе она не смогла внятно объяснить свои действия.

Изначально правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), но позже добавили административное дело о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Ранее Piter.TV сообщал, что блогер Шпак стал фигурантом уголовного дела в Петербурге после сжигания своего паспорта.

Фото: Piter.TV