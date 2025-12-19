Мошенники выманивают данные и деньги у россиян под видом проверки счётчиков

Злоумышленники представляются работниками коммунальной службы для сбора персональных данных.

В России активизировались двухэтапные схемы мошенничества, в которых преступники выдают себя за сотрудников водоканала, чтобы выманить персональные данные, а затем похитить деньги граждан. Об этом свидетельствуют материалы МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

По новой схеме, злоумышленники сначала звонят жертве, представляются работниками водоканала и под предлогом замены счётчиков воды запрашивают конфиденциальную информацию, в том числе данные СНИЛС. Спустя некоторое время на телефон потерпевшего поступает новый звонок — на этот раз от "сотрудника правоохранительных органов". Лже-силовик сообщает, что со счетами гражданина совершаются подозрительные операции, а сам он подозревается в незаконной деятельности.

Чтобы "снять с себя подозрения", жертве предлагают передать деньги "на экспертизу" или "временное хранение". Для большей убедительности мошенники даже разрешают оставить себе небольшую сумму на текущие расходы. Введённый в заблуждение и напуганный человек часто соглашается и лишается своих сбережений.

В МВД напоминают, что настоящие сотрудники водоканала или правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону персональные данные, коды из СМС и не требуют переводить деньги для "проверок". При получении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальные службы по проверенным номерам.

Ранее Piter.TV сообщал, что в МВД РФ назвали фразы, по которым можно распознать звонок мошенника.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")