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Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 2,4 млн рублей
Сегодня, 10:01
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Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 2,4 млн рублей

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Женщина проживает на улице Есенина.

Пенсионерка из Петербурга перевела злоумышленникам почти 2,4 млн рублей. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

Накануне, 17 мая, женщина 1950-го года рождения обратилась в полицию Выборгского района. Она сообщила о том, что с 14 по 16 мая ей звонили неизвестные с разных номеров и говорили о том, что с ее счета пытаются снять денежные средства. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка. 

По словам неизвестных, для безопасности счетов необходимо сообщить коды имеющихся у женщины банковских карт и перевести все денежные средства на определенные счета. Женщина последовала указаниям, сумма ущерба составила 2, 37 млн рублей. 

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения документов, которые подтверждают проведений указанных операций. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственых пособий на детей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: банковская карта, мошенники, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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