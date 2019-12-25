Пенсионерка из Петербурга перевела мошенникам 2,4 млн рублей

Женщина проживает на улице Есенина.

Пенсионерка из Петербурга перевела злоумышленникам почти 2,4 млн рублей. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 17 мая, женщина 1950-го года рождения обратилась в полицию Выборгского района. Она сообщила о том, что с 14 по 16 мая ей звонили неизвестные с разных номеров и говорили о том, что с ее счета пытаются снять денежные средства. Злоумышленники представлялись сотрудниками банка.

По словам неизвестных, для безопасности счетов необходимо сообщить коды имеющихся у женщины банковских карт и перевести все денежные средства на определенные счета. Женщина последовала указаниям, сумма ущерба составила 2, 37 млн рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения документов, которые подтверждают проведений указанных операций.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственых пособий на детей.