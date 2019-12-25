Аферисты продали пенсионерке БАДы на 1,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Вечером в среду, 18 ноября, в полицию обратилась 74-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, днем на ее домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником клиники "НМИЦ им.

В.А. Алмазова". Мужчина предложил женщине вылечиться от всей болезней и убедил купить лекарственные препараты, пенсионерка согласилась. Чуть позднее к петербурженке приехали неизвестные женщина и мужчина и продали ей девять упаковок БАДов. За липовые медикаменты пенсионерка заплатила больше 1,2 млн рублей.

Примет неизвестных пенсионерка не запомнила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, что уборщицу из "Газпрома" в Петербурге обманули на 2,2 млн рублей.

Фото: pixabay