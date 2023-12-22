Ущерб жертв петербургского афериста с сайта знакомств составил почти 31 млн рублей

В процессе следствия было выявлено 24 жертвы.

В деле афериста Дмитрия Фролова выявлено 24 жертвы. Обвиняемый причинил пользовательницам сайта знакомств ущерб в размере около 31 млн рублей. Многие пострадавшие женщины до сих пор не решаются обращаться в правоохранительные органы, поэтому количество жертв может возрасти, пишет spb.aif.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Северной столицы.

В марте прошлого года суд был вынесено решение об изоляции афериста под стражу. По версии следствия, Фролов знакомился с девушками на сайтах знакомств, устраивал встречи и затем совершал крупные кражи, скрываясь с места преступления. Противозаконные действия он совершал с 2020 по 2022 годы, действуя в разных регионах, включая Воронеж, Москву, Самару, Петербург, Ленобласть.

За время проведения следствия общая сумма ущерба, причинённого обманутым женщинам, увеличилась до 30 905 000 рублей. Фролов обратился с просьбой изменить ему меру пресечения, с замены заключения под стражу на домашний арест, однако суд отказал. Как результат, мера пресечения была продлена до 29 мая. Фролов частично признал свою вину, однако отказался ознакомиться с материалами дела.

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Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга