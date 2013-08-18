Аэропорту Волгограда присвоят историческое наименование "Сталинград"

Глава РФ подписал указ по предложению ветеранов и участников СВО.

Российский президент Владимир Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту города Волгограда историческое наименование - "Сталинград". Соответствующее обещание глава государства дал в ход рабочей встречи с губернатором Андреем Бочаровым. С такой инициативой к лидеру страны чиновник обратился во время рабочей поездки президента в регион. Он уточнил, что инициатива поступила к властям от ветеранов и участников специальной военной операции.

Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда. Так и сделаем. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что Сталинградская битва завершилась победой советских Вооруженных сил. Это сражение положило начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но также и во всей Второй мировой войне. В ходе противостояния с врагом потери для противника составили около полутора миллионов человек. На территории Германии впервые за годы войны местными властями был объявлен национальный траур.

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Фото и видео: Kremlin.ru