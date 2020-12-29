Аэропорт Сочи закрыли из-за непогоды

В районе аэропорта поднялся сильный ветер и начался снегопад.

Международный аэропорт Сочи приостановил работу из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Два самолета, которые выполняли рейс в Сочи, ушли на западные аэродромы. Рейс Су1136 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево и должен был прилететь в Сочи в 12:20. Однако, его отправили на запасной аэродром в Ростов. Помимо этого, рейс С75103 авиакомпании "Сибирь", следовавший по маршруту Новосибирск-Сочи, приземлился в аэропорту Минеральные воды.

Ранее мы сообщили, что в РФПИ опровергли отказ в регистрации "Спутник V" в Бразилии.

Видео: ВК/Это Сочи, Детка!