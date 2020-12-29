Аэропорт Сочи закрыли из-за непогоды

Международный аэропорт Сочи приостановил работу из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Два самолета, которые выполняли рейс в Сочи, ушли на западные аэродромы. Рейс Су1136 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьево и должен был прилететь в Сочи в 12:20. Однако, его отправили на запасной аэродром в Ростов. Помимо этого, рейс С75103 авиакомпании "Сибирь", следовавший по маршруту Новосибирск-Сочи, приземлился в аэропорту Минеральные воды.
Ранее мы сообщили, что в РФПИ опровергли отказ в регистрации "Спутник V" в Бразилии.
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