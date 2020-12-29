В РФПИ опровергли отказ в регистрации "Спутник V" в Бразилии

Представители фонда заявили, что это недостоверные сведения, которые целенаправленно распространяются в ночное время.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию об отказе в экстренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросили дополнительную информацию относительно российской вакцины. Сведения предоставят в ближайшее время. Запрос РФПИ и компании Uniao Quimica возвращен из-за несоблюдения отдельных требований. Как отметили в фонде, запрос со стороны регулятора – это нормальная практика. Это не значит, что Бразилия отказалась регистрировать препарат. Сейчас бразильский сенат рассматривает уже одобренный конгрессом закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать вакцину "Спутник V" и другие вакцины, которые существуют в других государствах.

Ранее мы сообщили, что после вакцины Pfizer у 13 израильтян развился временный паралич лица.

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